إيمان العاصي توجه رسالة لأشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إيمان العاصي، رسالة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشرت "إيمان" صورة له مع زوجته وبناته، وعلقت: "مش جديدة عليك دكتور أشرف زكي مواقفك الإنسانية كأب وإنسان ونقيب للفنانين، شكرًا دكتور أشرف".

وكان الفنان أشرف زكي، قد حرص أمس على استقبال واجب العزاء، في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي أقيم بمسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك إلى جانب رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفقيد.