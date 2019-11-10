محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:
أنهى المخرج الأمريكي الكبير وودي ألن، دعوى يطالب فيها شركة أمازون بتعويض قدره 68 مليون دولار بسبب تراجعها عن اتفاق لإنتاج وتوزيع فيلمه "A Rainy Day in New York".
وأبلغ ألن وأمازون المحكمة الاتحادية في مانهاتن بإنهاء الدعوى طوعا، ولم يرد محامو ألن وأمازون على طلبات التعليق التي قدمتا لهما بشأن إنهاء الدعوى.
ورفع ألن الدعوى على أمازون في فبراير الماضي، قائلا إنها لا يمكن أن تتخلى عن خطط توزيع فيلمه "A Rainy Day in New York"، بسبب زعم لا أساس له بأنه تحرش جنسيا بابنته بالتبني ديلان فارو في عام 1992.
وردت أمازون في وثائق المحكمة قائلة إن تعليقات ألن المرتبطة بحركة (مي تو) التي بدأت في أواخر 2017 ضمنت أن الشركة لن تحقق الأرباح المتوقعة من عقدها معه، مبررة قرارها إنهاء العلاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بدون سبب معلن.. وودي ألن يتنازل عن قضية رفعها ضد أمازون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.