فيديو.. عايدة رياض عن رحيل هيثم أحمد زكي "ابن الغالي علينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة عايدة رياض، عن رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إن موته كان بمثابة الصدمة لها.

وأَضافت "عايدة" أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة روتانا: "ألف رحمة عليه، دا ابن الغالي علينا، وهو في مكان أحسن مننا كلنا، يعني إحنا كلنا أهله، هيثم إنسان جميل، الله يرحمه ويسامحه".

يُذكر أن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.