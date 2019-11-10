​"الحمار" فتى أحلامها.. حكايات "معالي الصاغ زايد" صاحبة "يللا باي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الفنانة معالي زايد، التي وافتها المنية في مثل هذا اليوم من العام 2014، إثر تدهور حالتها الصحية، بعد إصابتها بالتهاب شديد في الرئة.

الفنانة الكبيرة من مواليد 5 نوفمبر 1953، تنتمي لعائلة فنية باقتدار؛ والدتها الفنانة الكبيرة آمال زايد، وخالتها جمالات زايد، وقد تخرجت في كلية التربية الفنية، والمعهد العالي للسينما.

بخلاف الأعمال الفنية وبصمتها المميزة التي تركتها في الأعمال التي شاركت بها، إلا أن حياتها الشخصية كانت غريبة التفاصيل والأحداث، نستعرضها في السطور التالية:

في لقاء نادر مع الإعلامية هالة سرحان ببرنامج "الليلة"، عام 1997، قالت الفنانة معالي زايد إن والدها كان ضابطًا بالجيش المصري برتبة "صاغ" (رائد حاليًا)، وحينما ولدت أرسل عسكري لتسجيلها في السجل المدني، قال له روح قول اسم المولودة (معالي)، فذهب العسكري للموظف قائلاً: "اسم المولودة معالي صاغ عبدالله المنباوي يافندم".

أضافت معالي: "أصبح اسمي في شهادة الميلاد معالي صاغ عبدالله المنباوي يا فندم"، لتقاطعها "سرحان" مازحة إياها: "معالي يافندم".

في اللقاء ذاته، تحدثت معالي عن حياتها الشخصية بشكل مفصل، وعن قصة زواجها، فقالت: "عشت لحظات سعيدة وتزوجت عندما رغبت في ذلك ومن أجل الحب، وقرار الانفصال اتخذته حينما أدركت أن الحياة أصبحت مستحيلة".

وعن دور الرجل في حياتها، قالت معالي زايد إنها ترى الرجل متكأً وسندا "وإلا لماذا يكون في حياتي رجلاً؟".

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معالي زياد التي رأت الرجل صاحب شخصية متفردة في حياتها، قالت إنها عشقت دورها في فيلم "السادة الرجال"، الذي استعدت له قبل شهر كامل من تصويره بارتداء الملابس الرجالية ومحاولة تقليد الحركات الذكورية في تصرفاتها "كنت حاسة براحة غريبة وحرية مالهاش مثيل.. الراجل بينط في هدومه ويتحرك بلا ميك أب أو تنميق لتصفيفة شعر معينة".

عن طفولتها، قالت الفنانة الكبيرة أيضًا إنها كانت تعشق كرة القدم، وكانت تقف حارس مرمى "كنت بقف للولاد جول".

معالي زايد كانت صاحبة ابتكارات أيضًا "كنت بصنع الأباجورات من فلايات الشعر، واستخدم الشرابات الممزقة ومشابك الغسيل في العديد من الابتكارات".

قدمت معالي زايد وصفات غريبة في مطبخها " كنت بحب الملوخية بالبامية، وأجيد صناعتها"، فقد أحبت أن تخترع في وجبات الطعام "كنت بعمل لجوزي شوربة سبانخ".

وردًا على عدد من الأسئلة السريعة، قالت معالي: "أنا بحبني وبموت فيا... أي حاجة بسيطة بتسعدني... أسعد لحظات حياتي بقضيها في بيتي... أكتر مخلوق بيعجبني الحمار، بشوفه طيب وذكي وحنين وفتى أحلامي".

أضافت معالي زايد أيضًا: "بخاف من ربنا، وبحب كل حاجة خلقها، وبكره السبانخ بالبيض، ولم أندم في حياتي، وكان نفسي أبقى مطربة، ولازمتي اللي مبتفارقنيش هي كلمة (يالا باي)، وبكره أن حد يقولي مش هشوفك تاني".