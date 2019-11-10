شاهد البوستر الترويجي الأول لفيلم "شريط 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص المخرج محمد سلامة، على نشر البوستر الدعائي الأول، لفيلمه الجديد "شريط 6"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وعلق: "البوستر الترويجي الأول لفيلم شريط 6، الغلطة بفورة، قريبا".

فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، أحمد خالد صالح، ياسر الطوبجي، خالد أنور، توني ماهر، نانسي صلاح، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.

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