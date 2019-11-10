أسما شريف منير للمتجاوزين: "أرجو بلاش شتيمة في أمي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عبرت المذيعة أسما شريف منير عن استيائها من بعض المنتقدين، الذين يقومون بسبها بعد أزمتها الأخيرة و تصريحاتها عن الشيخ محمد متولي الشعراوي.
وكتبت "أسما" عبر حسابها الشخصي بموقع "فسيبوك"، :"لكل شخص شتمني ولسه بيشتم وخاض في شرفي، الله يسامحك، بس أرجو بلاش شتيمة في أمي لأنها متوفية، وشكرا".
كانت أسما منير قد تعرضت لحملة هجوم كبيرة، بسبب وصفها أحاديث وأفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي بالمتطرفة.
ورغم اعتذارها وتأكيدها أنها لم تكن تقصد الإساءة بأي حال من الأحوال لـ"إمام الدعاة" الشيخ محمد متولي الشعراوي، فإن الهجوم الذي طالها لم ينته.
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