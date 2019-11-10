مدحت العدل يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة عرض مسرحية شريهان في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نفى الدكتور مدحت العدل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، ما يثار حول استعدادات الفنانة شريهان لموسم الرياض المقبل بمسرحية "كوكو شانيل"، قائلاً: "غير صحيح بالمرة، لا جديد في هذا الأمر حاليًا".

وفيما يخص مسرحية (كوكو شانيل)، قال "العدل": "تم تصوير المسرحية من فترة طويلة، ولوكان هناك جديدًا بالفعل لن أخفيه".

وكان الحديث تجدد مؤخرًا عن انتهاء الفنانة شريهان من إجراء البروفات الخاصة لمسرحية "كوكو شانيل"، استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

"كوكو شانيل" واحدة من مجموعة مسرحيات كانت شريهان اتفقت مع "العدل جروب"، على تقديمها، ومنها "بديعة مصابني" من تأليف مريم نعوم، وإخراج محمد ياسين، و"شجرة الدر" للمؤلف والمخرج محمد أمين راضي، و"كليوبترا" و"مارلين مونرو".