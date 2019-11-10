أشرف زكي عن جنازة هيثم أحمد زكي: "النعش كان بيجري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، قال نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، إنه شارك مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في بطولة مسلسل "كلبش 2"، وكانت معظم المشاهد تجمعه به.

وعن "هيثم" قال: "كان شديد الحساسية، وحالة خاصة جدا، وكأنك تتعامل مع شخص ابن موت".

وردا على سؤال "الإبراشي" عن عدم تواجد أهله بالجنازة، قال: "لم يكن هناك أقارب من طرف والده، وحينما علمت بالأمر، قدمت طلبا للمحامي العام بصفتي النقابية، وإلا كنا سندخل في مشكلة كبيرة، لها أبعاد أخرى، ونضع مجالا للقيل والقال، والسؤال عن سبب عدم دفنه، وكنت حريصا وقتها أن أوضح أسباب تأخير الجثمان".

وتابع: "اتصل بي أصدقائه من المشرحة أنه لن يتم الحصول على تصريح الدفن إلا بوجود قريب من أقارب العصب، وبسبب عدم تواجد أحد من أهل والده، توجهت لمشرحة زينهم، وتحدثت مع المحامي العام، الذي تعاطف مع الوضع، وبذلنا مجهودا كبيرا وقتها".

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أما عن العزاء، قال: "لم يكن عزاء، بل كان عرسًا، فانتهى العزاء في وقت متأخر، وحينما كنا نشيع الجثمان من مسجد مصطفى محمود، للمدافن في طريق الفيوم، كان النعش يجري، وكأنه يزف للسماء".

وأضاف: "أثناء لحظة نزول النعش من السيارة، طلبت من أصدقائه ألا يدفنوا هيثم إلا بعد وصول كافة السيارات، فهي لم تصل بعد، لكنهم دفنوه وقتها".

واختتم حديثه قائلا: "مش بمزاجهم، هو كان عايز ينزل، وكان مستعجل عايز يسيب دنيتنا، أقسم بالله شفت حاجات بتحصل كتير، ولقيت السقا نزل ودفنه، وشُفت جنازات كتير وقليل لكن مشفتش زي يوم هيثم".