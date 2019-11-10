نشوى مصطفى تنشر صورة نادرة لرانيا يوسف وأحمد سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة نشوى مصطفى جمهورها بصورة نادرة، تجمعها بالفنانة رانيا يوسف، والفنان أحمد سلامة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت نشوى على الصورة :"لقيت الصورة دي بقالها سنين كتير لو شطار تقولوا مين دول؟ مسابقة". يذكر أن آخر أعمال نشوى مصطفى مسلسل "الشريط الأحمر" في رمضان 2018، ومسلسل "البشارة" الإماراتي في العام نفسه، وقدمت قبلهما مسرحية "سيلفي مع الموت" عام 2017.

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