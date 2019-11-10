تراند اليوم : فضيحة.. فنانة شهيرة تمارس الجنس الثلاثي مع فتاة ورجل...



واصلت الفنانة اللبنانية قمر، حربها ضد الفنانة السورية أنجي ، بعد أزمتهما الأخيرة والاتهامات المتبادلة بينهما بخطف الفنان أدم.



ولكن هذه المرة خرجت الفنانة قمر عن المألوف، ونشرت صور جنسية للفنانة أنجي وهي عارية تماما في غرفة أحد الرجال وفي أسفل الصورة قدم رجل وأخرى لإمرأة تضع طلاء أظافر.

واتهمت قمر، الفنانة أنجي أنها كانت تمارس الجنس الثلاثي مع رجل وامرأة، وحجبت قمر جسم إنجي ووجه أحدهم في الصورة المعلقة في الغرفة بوجه قرد لتخفي هوية الرجل التي تمارس إنجي الجنس معه.

وكتبت على صورة أخرى أن إنجي تتنافس مع والدتها فاطمة على الزبائن للخروج معهم مقابل 500 دولار أميركي وأكدت قمر أن أنجي مصابة بمرض نقص المناعة الإيدز لأنها تمارس علاقات جنسية جماعية ومع نص متحولين جنسياً.

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