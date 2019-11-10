التعاون للبترول تكرم الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

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كرمت شركة التعاون للبترول، الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي قدم فيلما تسجيليا بصوته عن تاريخ الشركة.
قال أبو زهرة، إنه كرم أكثر من 27 مرة، لكنه يعتز بتكريم التعاون للبترول، كاشفا
وتحتفل شركة التعاون للبترول ، احدي شركات قطاع البترول، الآن، بمرور ٨٥ عاما علي إنشاء الشركة.
يحضر الحفل، الذي يقام الآن بفندق Dusit Thani بالتجمع الخامس بالقاهرة قاعة lake view بالتجمع االخامس ، المحاسب عادل فاروق عياد، وعدد كبير من قيادات قطاع البترول، ورجال الاقتصاد والصناعة، ويشهد استعراض تطور ومستقبل صناعة الزيوت في مصر.
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