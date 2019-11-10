تراند اليوم : الإبن الغيور رزق.. داليا مصطفي تحكي عن غيرة إبنها : بيقولي متلبسيش بكيني -فيديو

حكت الفنانة داليا مصطفى عن ابنها الأصغر “سليم” الذي يبلغ من العمر 11 عاما، موضحة أنه شخص غيور جدا.

قالت داليا خلال حلولها ضيفة وزوجها الفنان شريف سلامة على برنامج “أنا وبنتي” من تقديم شريف منير وابنته أسما ويعرض عبر قناة ON E، إن ابنها يغير عليها بشدة حتى من والده.

وتذكرت بعض المواقف لهما منها خلال رحلة، في هذا الوقت كان “سليم” صغيرا ورأى بعض السيدات الأجانب يرتدين مايوه “بكيني” فذهب إلى والدته وسألها إن كانت ستسبح في حمام السباحة، ثم سألها إن كان تسترتدي هي الأخرى مايوه “بكيني” وعندما أخبرته أنها لا ترتديه تركها وذهب.

وحكت موقفا آخر أنها أحيانا ترتدي فستانا مفتوحا حتى ترى ردة فعله، ووقتها يغضب ويهددها أنه سيخبر والده، موضحة أنه يفعل نفس الأمر مع شقيقته سلمى ويتحكم في اختيار ملابسهما.

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فيما أوضح شريف سلامة أنه يتحدث مع نجله ويخبره أنه هو المسئول عن المنزل وأنه هو من يتحكم في شقيقته.