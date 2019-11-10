تراند اليوم : فيديو “رجاء الجداوي” باكية “هيثم زكي” شاف أنواع الحزن كلها

لا زالت أجواء الحزن مسيطرة على الوسط الفني المصري بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 عاما.

أقيم عزاء الراحل مساء السبت 9 نوفمبر في بمسجد الشرطة، بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

كان من ضمن الحضور الفنانة رجاء الجداوي التي لم تتمالك دموعها وهي تتحدث عن الراحل، وقالت في لقاء مع برنامج “عرب وود”: “شاف أنواع الحزن كلها، بس هو عند رب رحيم، هو عند الرحمن الرحيم ربنا هيكرمه، وإن شاء الله يلتقي مع أهله اللي اتحرم منهم في الجنة بإذن الله”.

رحل هيثم أحمد زكي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس 7 نوفمبر، عن عمر يناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب التشخيص المبدئي، إلا أن نيابة أول وثان الشيخ زايد، أصدرت تقريرا عن الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفي عانى من متاعب صحية مساء الثلاثاء الخامس من نوفمبر، تتمثل في مغص وتقلصات أصابته نتيجة تناوله لعقاقير ومقويات العضلات، خاصة أن في هذا اليوم كان عائدًا من “الجيم”، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه، ونقله أفراد أمن الكمباوند لأقرب صيدلية، وحقنه الصيدلي حقنتين مسكن آلام.