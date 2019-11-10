شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تطير إلى دبى لإحياء الحفل الختامى من تحدى القراءة العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير الفنانة ماجدة الرومى إلى دبى لإحياء الحفل الختامى من تحدى القراءة العربى، يوم الأربعاء المقبل، وشاركت ماجدة الرومى جمهورها بصورة لها من داخل الطائرة قبل الإقلاع، وكتبت عليها قائلة:" إلى دبى".

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، يحتفى العالم العربى الأربعاء 13 نوفمبر الحالى بتتويج بطل الدورة الرابعة من تحدى القراءة العربى خلال حفل ضخم فى أوبرا دبى ويتم إعلان الفائزين بكل من لقب بطل تحدى القراءة العربى لعام 2019، وتحيى الحفل الختامى الفنانة ماجدة الرومى.