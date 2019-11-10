شاهد .. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

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كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - شهد عزاء الفنان الشاب الراحل ” هيثم أحمد زكي ” الذي أقيم يوم أمس السبت في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في القاهرة حضور الفنانة المصرية المعتزلة ” نورا ” في أحدث ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الإعلام والساحة الفنية .
حيث حرصت نورا على تقديم واجب العزاء وكانت برفقة ” رامي عز الدين بركات ” الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي إذ أنها على صلة وثيقة به وبوالده .
وكان أيضا برفقتها كلا من مي نور الشريف إبنة شقيقتها الفنانة بوسي .
وقامت الفنانة نورا بالمساعدة في تنظيم عزاء السيدات .. كما تولت تعريف السيدات راغبات تقديم واجب العزاء برامي بركات .
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