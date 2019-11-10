أشرف زكي عن هيثم أحمد زكي : ” كان إبن موت .. والنعش كان بيجري ليزف إلى السماء “

كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - في مداخلة هاتفية لنقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي” مع الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” كل يوم ” تحدث فيها عن الفنان الشاب الراحل ” هيثم أحمد زكي ” وعن علاقته به وعن وفاته .

وتحدث أشرف زكي عن الفترة التي تعامل مع الفنان الراحل بها أثناء تصوير مسلسل ” كلبش ” حيث وجد فيه إنسان شديد الحساسية وحالة خاصة فقال : ” بتتعامل مع شخص زي ما بيقولوا كدا ابن موت ” .

وعن ما حدث يوم الجنازة وواقعة عدم وجود أحد من أهله ليتسلم الجثمان وهو ما منع خروجه من المستشفى حتى تدخل أشرف زكي فعلق قائلا : ” كنت لقيتهم بيكلمونى وقالوا احنا فى مشكلة كبيرة لم يصرح بالدفن إلا بوجود حد عصب من أهله .. وبعدها كلمت المحامي العام وقدمت له طلب بصفتي النقابية وعملنا عدة اتصالات وسيادته تعاطف مع الموقف وأمر بتسليم الجثمان لي ” .

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وعن العزاء الخاص بهيثم أحمد زكي والذي أقيم يوم أمس أكد أشرف زكي على إنه لم يكن عزاءا بل كان عرسا على حد وصفه فقال : ” أنا حضرت عزاءات كتير لكن ده مكنش عزا ده كان عرس .. الناس أمم العزا خلص ومحدش عايز يمشي ” .

وتحدث عن ما حدث وقت خروجهم من مسجد مصطفى محمود إلى مقابر الفيوم لتشييع الجثمان لم ذلك يستغرق سوى دقائق فقال : ” النعش كان بيجري كان يزف إلى السماء كما يقولون وقلت لأصحابه وهما بينزلوا النعش من العربية متدفنوش دلوقتي لسة باقي العربيات موصلتش لكنهم دفنوه مش بمزاجهم هو كان عايز ينزل مستعجل عايز يسيب دنيتنا ” .