شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنان المصرى الراحل فاروق الفيشاوي والان مع التفاصيل

تسود حالة من الحزن عائلة الممثل المصري الراحل ​فاروق الفيشاوي​ بعدما أعلنت ندى الكامل زوجة الفنان المصري الشاب أحمد الفيشاوي عن وفاة عم زوجها شقيق الفنان الراحل فاروق الفشاوى وكتبت ندى الكامل عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التعليق التالي: "عم زوجى الكبير في ذمة الله.. الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي". ولم تكشف ندى الكامل عن أي تفاصيل اضافية حول موعد تشييع الراحل أو التعازي به. يذكر ان الممثل المصري الراحل فاروق الفيشاوي توفي قبل أشهر بعد صراع مع مرض السرطان.



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