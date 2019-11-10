بابلو ألبوران يحقق الملايين في أيام ويتصدّر!

متابعة بتجـــــــــــرد: تحقق أغنية النجم الإسباني بابلو ألبوران الجديدة Tabú نجاحًا كبيرًا بعد أيام قليلة على طرحها.

وتخطى كليب الأغنية الذي تشارك فيه إلى جانب بابلو المغنية Ava Max، أكثر من خمسة ملايين مشاهدة بعد أقل من خمسة أيام على إتاحة عرضه عبر قناة بابلو على موقع “يوتيوب”.

هذا ويتصدّر الكليب قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في عدد كبير من بلدان العالم.

ويتمتع بابلو ألبوران بشعبية واسعة في إسبانيا والبلدان الأوروبية، كما وتحظى أعماله الفنية بمتابعة واسعة في أميركا وعدد كبير من البلدان العربية.

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لمشاهدة كليب Tabú: