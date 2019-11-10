وليد الشامي يُهدي جمهوره أغنية جديدة: “بعد غيبة” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح الفنان العراقي وليد الشامي أغنية جديدة تحمل اسم “بعد غيبة” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية من كلمات الأول، ألحان مبارك الفهد، توزيع هشام السكران ومكس وماستر جاسم محمد. الجدير ذكره أن هذه لا تعتبر أوّل أغنية يطلقها وليد الشامي منذ بداية عام 2019، حيث يعمد بين فترة وأخرى على إصدار أغنية جديدة في استراتيجية فنية يتّبعها منذ عدّة سنوات. لمشاهدة فيديو أغنية “بعد غيبة”:

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