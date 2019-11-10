حلا شيحة: لا أفكر في الزواج حاليًا

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم مرور عام على خلع الممثلة المصرية الشهيرة حلا شيحة الحجاب وعودتها إلى الأضواء، لا تزال تصريحتها تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية.

وقالت حلا شيحة، في تصريحات لكاميرا “عرب وود” مؤخرًا، أنها لا تفكر في الزواج حاليًا، وأن كل ما يهمها هو عملها وأولادها، وأنها ضحكت كثيرًا من شائعة زواجها من الفنان، محمد رمضان، ولم تزعجها تلك الشائعة.

وذكرت بأن أكثر الممثلين الذين تفضلهم هما، ظافر العابدين وكريم عبد العزيز. وأشارت إلى أنها تفضل الملابس الكاجوال.