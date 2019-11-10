داليا مبارك تتألق في ليلة استثنائية ضمن موسم الرياض – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــرد: تألقت الفنانة السعودية داليا مبارك في ليلةٍ إستثنائية، على مسرح الملك فهد الثقافي، ضمن حفلات موسم الرياض، المقدم من الهيئة العامة للترفيه، وإشراف وتنظيم شركة روتانا.
انطلقت داليا بأغنية “ساقك الله” التي تجاوب معها الجمهور بشكل كبير، وقالت: “يشرفني أن أقف أمام جمهور الرياض، والتواجد في موسم الرياض”. وقدمت الشكر إلى رئيس هيئة الترفيه، معالي المستشار تركي آل شيخ، على التنظيم الرائع.
كما شكرت شركة روتانا، وقالت:” شكراً لروتانا ولعراب روتانا الأستاذ سالم الهندي على التنظيم الجميل”.
قدمت داليا مجموعة من اغانيها، منها “في حياتك مستحيل”،”وينك الليلة”،”غصباً عن الكل”،”جرحني حيل”، “قمة طموحي”،”قلب وعقل”،”يا حاسدي”، “ما أعظمك”.
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