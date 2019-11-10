خالد عبد الرحمن يبدع في ليلة العود – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أبدع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، الملقب بـ”مخاوي الليل”، مساء السبت، على مسرح الملك فهد الثقافي، ضمن حفلات موسم الرياض، المقدم من الهيئه العامة للترفية، بإشراف وتنظيم شركة روتانا.

وأطرب عبد الرحمن جمهوره بأداءٍ منفرد على العود لأغنية “إنتي أجمل” التي أشعلت المسرح.

وتألق عبد الرحمن بعدد من أغانيه، منها “جمعت الشوك”، “سيد الحب”، “قف وناظر”، “يقول الأقسى”، “أحسن بك النية”، “خبروه”، “صارحيني”، “حاكمني”، “تقوى الهجر”.

وقدم الشكر لهيئة الترفية برئاسة معالي المستشار تركي آل شيخ، على تنظيم مهرجان الرياض، وتنظيم شركة روتانا للحفل.