مفاجأة مدوية من نيكول سابا لجمهورها

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية، نيكول سابا، عن مفاجأة مميّزة لجمهورها، وخطوة جديدة في مسيرتها الفنية.

وأعلنت نيكول، خلال حفلها الذي أقيم مساء السبت 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أنها ستتجه إلى أغاني المهرجانات خلال الفترة المقبلة، وستغير تمامًا من ستايل الغناء الخاص بها.

وبحسب بعض المصادر الخاصة، تنشغل نيكول سابا حاليًا بالعمل على مجموعة من أغاني المهرجانات، مع فرقة “الدخلاوية”، التي كشف مؤسسها فيجو الدخلاوي، في وقت سابق عن استعدادهم للتعاون معها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدخلاوي أنه أقنع نيكول سابا بتقديم مجموعة من أغاني المهرجانات خلال المرحلة المقبلة.