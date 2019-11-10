الأمير هاري يفكر بطفلٍ ثانٍ

متابعة بتجـــــــــــرد: ألقى الأمير هاري بعض التلميحات إلى أنه هو وزوجته ميغان ماركل يفكران في طفل ثانٍ بعد ستة أشهر فقط من قدوم أرشي، ابنهما الأول، إلى الحياة.

وذلك خلال زيارة مفاجئة لعائلات الجنود الذين تم نشرهم في وندسور، وقالت إحدى الأمهات إن هاري كان مهتمًا جداً بمعرفة كيفية تربيتها لطفلين.

وقالت سوزي سترينجفيلو لشبكة القوات بعد هذه الزيارة: “كان هاري مهتمًا حقًا بكيفية الأمور مع الأطفال الثانيين، لأن كلانا لديه أطفال أكبر سنًا، ونحن نحاول تشجيعه على إنجاب طفل ثانٍ”.

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وسابقاً في شهر يوليو قالت الخبيرة الملكية كاتي نيكول لموقع ET الأمريكي: “إنهم يريدون بالتأكيد أشقاء لـ Archie، لذلك ربما سنحصل على حمل ثانٍ لميغان وهاري في وقت ما من العام المقبل لكن في الوقت الحالي، التركيز من الواضح على ارشي”.

وأثناء مناقشة مع جين جودال هذا الصيف، أشار هاري إلى أنه يريد الحصول على طفلين كحد أقصى وذلك بسبب المحاولة لمساعدة كوكب الأرض.

ويذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل يستعدان حاليًا لزيارة الولايات المتحدة لأول مرة برفقة ابنهما لقضاء العطلة.