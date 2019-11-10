"مبرد مياه".. أول صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت مبادرة "نون النسوة" بمصر في إخراج أول صدقة جارية على روح الممثل الراحل هيثم أحمد زكي، من خلال دعوة أطلقتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وشارك فيها عدد كبير من المهتمين بالمبادرة.





وقالت داليا قاسم، خبيرة التنمية البشرية، صاحبة فكرة إخراج الصدقة على روح "هيثم"، إنها استطاعت جمع أموال من الأصدقاء على فيسبوك، لشراء "مبرد مياه"، ووضعه أمام أحد المساجد، كصدقة جارية على روح نجل الفنان الراحل أحمد زكي.





ونشرت خبيرة التنمية البشرية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" صورة لفاتورة مبرد المياه، وعلقت قائلة: "الحمد لله فاتورة أول كولدير على روح هيثم أحمد زكي، ربنا يكرم كل من ساهم في العمل الخيري".

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وأكدت أن مبادرتها "لوجه الله، وليس بداعي الشهرة كما يردد البعض"، موجهة الشكر لجميع من تعاونوا لإنجاح هذه المبادرة.

وكانت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أعلنت أنها بصدد جمع أموال لعمل صدقة جارية على روح الراحل خلال الفترة القليلة المقبلة.



