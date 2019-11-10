"المؤسس عثمان".. مشاهدات مليونية لـ"البرومو" وسخرية من شعر بوراك أوزجفيت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث إعلان الحلقة الأولى من مسلسل "المؤسس عثمان" للممثل بوراك أوزجفيت، تفاعلاً واسعًا بين الجمهور بعدما نشره الأخير وكذلك منتج العمل محمد بوزداغ عبر صفحتيهما على إنستغرام.

وحصد إعلان الحلقة الأولى أكثر من مليوني مشاهدة في ظرف 24 ساعة فقط على صفحة المنتج بوزداغ، وأكثر من مليون مشاهدة على صفحة أوزجفيت في ظرف يوم واحد فقط أيضًا.

وسيبدأ عرض مسلسل "المؤسس عثمان" يوم الأربعاء في الـ 20 من شهر تشرين الثاني.

ورغم الأصداء الواسعة للحلقة الأولى غير أن ترويجها لم يسلم من ردود فعل عدد من الجمهور الذين اعتبروا أن الفيديو كان عاديًا، ولم يتضمن الإبهار والفخامة التي دائمًا ما تُعرف في الإعلانات الترويجية لحلقات المسلسلات، بينما ذهب البعض للسخرية بقولهم إن الإعلان يعد إعلانًا للشامبو بسبب شعر بوراك أوزجفيت الطويل.

وسيدخل المسلسل الذي سيعرض كل يوم أربعاء من كل أسبوع، في منافسة مع مسلسل "الرصاصة" الذي يقوم ببطولته أنجين ألتان دوزيتان بطل "قيامة أرطغرل"، بحسب تعليقات المتابعين، لاسيما وأن كلا المسلسلين سيتم عرضهما في التوقيت نفسه، وهو ما سيضع الجمهور في حيرة، وقد يؤثر ذلك في نسبة مشاهدة العملين الدراميين.

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وتعليقًا على مسلسل "المؤسس عثمان"؛ قال بوراك في تصريحات تلفزيونية: "كثيرون من يتساءلون ماذا سنقدّم في هذا العمل، خاصةً أن الأجزاء الأخرى عن أرطغرل كانت أحداثها متوقَّعة؛ فهناك الكثير من الكتب تحدثت عن هذه الفترة بشخصياتها التاريخية، أما شخصية عثمان فستحكي عن مؤسس الإمبراطورية العثمانية الذي سيجسّدها ضمن الأحداث".

واعتبر الفنان التركي أن المسلسل مهم جدًا له وللعالم أيضًا، مشيرًا إلى أن الشخصية تعتمد في كل تصرفاتها على صفة أساسية، وهي "العدل أساس أي مملكة ناجحة"، مضيفًا: "سنعرض تفاصيل خاصة بعثمان غازي وزوجته مالا خاتون اللذين جمعتهما قصة عشق قوية ضمن الأحداث".

وأشار بوراك أوزجيفيت إلى أن سبب قبوله المشاركة في "قيامة عثمان" من دون تفكير هو أن المسلسل سيقدّم قصة حقيقية عن عثمان غازي ولم يتردد في ذلك، فهي فرصة لأي نجم.

واختتم الفنان حديثه بأنه استغرق عامًا كاملًا للتحضير للمسلسل، معتمدًا على الكثير من البحث في الشخصية ليجسّدها بصدق وواقعية ويتمنّى أن يصل إلى الجمهور بالنحو الذي يريد.