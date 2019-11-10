شريهان تنهي بروفات "كوكو شانيل" لعرضها بموسم الرياض

انتهت الفنانة الكبيرة شريهان من بروفات العرض المسرحى الأول لها ويحمل اسم "كوكو شانيل"، فى أحد المسارح الخاصة، لتعود به لجمهورها بعد فترة غياب تخطت الـ30 عاما.

وأجرت شريهان على مدار شهر، بروفات مكثفة مع المخرج هادى الباجورى، ومن المقرر أن تبدأ أول العروض من خلال موسم الرياض.

واستعانت شريهان بأحد مصممى الاستعراضات من أمريكا لتدريبها، خاصة أن المسرحية تنتمى إلى الأعمال الموسيقية الاستعراضية.

ومن المقرر أن تقدم خلال العرض أكثر من 50 إطلالة، وستستعين بمصمم الأزياء اللبناني، فؤاد سركيس.

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ومن المنتظر أن تقدم شريهان 6 مسرحيات خلال الفترة المقبلة، انتهت من جميع الترتيبات الخاصة بها خلال الفترة الماضية، كما جهزت عددًا من الإكسسوارات والملابس التى ستظهر بها خلال العروض والخاصة بالشخصيات التى ستقدمها.

مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل، ومن إخراج المخرج هادى الباجورى، وإنتاج العدل جروب.

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