وزيرة الثقافة تعتمد نتائج مسابقة مهرجان الموسيقى العربية

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، نتائج مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتي تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 في الغناء من الشباب و65 من الأطفال و30 في مجال العزف إلى جانب عدد من الفائزين من ذوي القدرات الخاصة.



واجتاز المرحلة الأولى للمسابقة 74 متسابقا منهم 53 من الشباب و21 من الأطفال للفوز بجوائز المراكز الأول والثاني والثالث وجائزة لجنة التحكيم في المرحلة التالية بإجمالي جوائز قدرها 150 ألف جنيه.



وصرح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والمهرجان بأنه بالنسبة لمسابقة العزف على آلات التخت الشرقي، فاز بالمركز الأول عازف التشيللو يوسف العبد الله بجائزة قدرها 20 ألف جنيه، وجاء في المركز الثاني عازف الكمان أمير شوقي صليب بجائزة قدرها 15 ألف جنيه، وفي المركز الثالث عازف الكمان زياد تامر صقر بجائزة قدرها 10 آلاف جنيه، لافتا إلى أن جائزة لجنة التحكيم جاءت مناصفة بين كل من عازفتي العود شهد هشام مختار وسهى سعيد رياض بجائزة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما.



وأضاف أن كنزي ترك من مركز تنمية المواهب حصلت على المركز الأول في مسابقة الغناء للشباب وحصدت على جائزة قدرها 20 ألف جنيه، واحتلت المركز الثاني أمنية أبو بكر بجائزة قدرها 15 ألف جنيه، بينما جاء المركز الثالث مناصفة بين كل من كريم حسام مصطفى ومؤمن أحمد خليل بجائزة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما، أما بالنسبة لجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 10 آلاف جنيه فحصلت عليها المتسابقة منة الله طارق.



وأشار إلى أنه بالنسبة لمسابقة الغناء للأطفال، ففاز بالمركز الأول المتسابق يوسف حسن سعد من مركز تنمية المواهب بجائزة قدرها 10 آلاف جنيه، وحصدت رزان محمد السيد من مركز تنمية المواهب بالإسكندرية المركز الثاني بجائزة قدرها 7 آلاف جنيه.. بينما جاء في المركز الثالث المتسابقة ملك محمد فتحي من كورال أطفال الأوبرا بجائزة قدرها 5 آلاف جنيه، وفاز بجائزة لجنة التحكيم المتسابق يوسف وليد مصطفى من مركز تنمية المواهب بطنطا بجائزة قدرها 5 آلاف جنيه.

وأوضح أنه بالنسبة لمسابقة الغناء لذوي القدرات الخاصة من الشباب، حصدت المتسابقة مريم طارق ماهر المركز الأول بجائزة قيمتها 10 آلاف جنيه، وجاء في المركز الثاني المتسابق مصطفى أحمد سيد بمبلغ قيمته 7 آلاف جنيه.. بينما احتل المركز الثالث المتسابق تامر نبيل شبل بمبلغ 5 آلاف جنيه، في حين فاز بالمركز الأول لذوي الاحتياجات الخاصة للأطفال المتسابق عاصم محمد عبد اللطيف بمبلغ 10 آلاف جنيه وجاء في المركز الثاني المتسابق مهند عماد الدين علي أحمد بمبلغ 5 آلاف جنيه.

وفيما يخص الغناء العربي للشباب، فحصلت على المركز الأول كنزي ترك بمبلغ قيمته 20 ألف جنيه وفاز بالمركز الثاني أمنية أبو بكر أبو سالم بمبلغ 15 ألف جنيه وجاء المركز الثالث مناصفة بين كل من المتسابقين كريم حسام مصطفى ومؤمن أحمد خليل بمبلغ 10 آلاف جنيه ونالت جائزة لجنة التحكيم المتسابقة منة الله طارق فاروق.



ولفت صابر أن مركز تنمية المواهب وكورال الأطفال حصدا جوائز مسابقة الغناء العربي للأطفال، حيث فاز بالمركز الأول المتسابق يوسف حسن سعد من مركز تنمية المواهب بمبلغ 10 آلاف جنيه، وجاء في المركز الثاني المتسابقة رزان محمد السيد علي من مركز تنمية المواهب بالإسكندرية بمبلغ 7 آلاف جنيه، بينما احتلت المركز الثالث المتسابقة ملك محمد فتحي من كورال الأطفال بمبلغ 5 آلاف جنيه، وحصل على جائزة لجنة التحكيم المتسابق يوسف وليد مصطفى من كورال الأطفال بمبلغ قيمته 5 آلاف جنيه.

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جدير بالذكر أن لجان تحكيم المسابقات الثلاثة ضمت كلا من الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، الدكتورة إيمان مصطفى، الموسيقار حلمي بكر، الدكتورة هدى عبد الله "البحرين"، الدكتور وليد الحداد "البحرين"، الفنان خالد عبد الغفار، الدكتور منى الصائغ "لبنان"، الفنان عبد الوهاب السيد، الفنانة نادية مصطفى، الدكتور حسن شرارة، الدكتور عماد عاشور، الدكتور ماجد سرور والدكتور محمود كامل.

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