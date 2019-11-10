تعرّف على الأمراض التي أنهت حياة عائلة أحمد زكي بشكل مأساوي

وفي الفنان هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز الـ35 عامًا، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وبوفاته تنتهي أسرة الفنان الراحل أحمد زكي التي عاشت صراعًا مريرًا مع الأمراض المختلفة.

ويستعرض التقرير التالى، المشكلات المرضية التي أنهت حياة أحمد زكي الأب، وهالة فؤاد الأم، والابن هيثم.

هيثم أحمد زكي وهبوط الدورة الدموية

كشفت التقارير الطبية أن وفاة هيثم أحمد زكي، جاءت نتيجة الإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، حتى أنه تم العثور عليه بمفرده في منزله وقد فارق الفنان الشاب الحياة عن عمر يناهز الـ35 وهو نفس العمر الذي توفيت فيه والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد.

هالة فؤاد وسرطان الثدي

توفيت الراحلة هالة فؤاد طليقة الراحل أحمد زكي، ووالدة ابنه الوحيد هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز 35 عاما، نتيجة إصابتها بسرطان الثدي، وعاشت صراعًا مع المرض، استمر لـ4 سنوات، وتوفيت في 10 مايو/أيار 1993.

وقال الدكتور فؤاد عبد الشهيد، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، إن سرطان الثدي يتسبب في الوفاة لأنه ينتشر في الرئة مسببًا الاختناق فيتسبب في نقص الأكسجين، كما يؤثر على النخاع العظمي والدم فيتسبب في نزيف داخلي يؤدي إلى هبوط الدورة الدموية.

أحمد زكي وسرطان الرئة

Advertisements

توفي أحمد زكي في يوم 27 مارس/ آذار عام 2005، نتيجة إصابته بسرطان الرئة، وعانى "النمر الأسود" لفترة طويلة من سرطان الرئة، وبدت أعراض المرض واضحة عليه أثناء تصوير فيلم حليم.

وكشف الدكتور ياسر عبدالقادر، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، والطبيب المعالج للفنان الراحل، أنه تم اكتشاف الورم في مراحل متأخرة، وكان قد تطور وتشعب حتى وصل للعصب البصري ما أدى لتأثر نظره.

واكتشف زكي ذلك في فبراير 2005، أثناء تصويره مشهد أداء أغنية "قارئة الفنجان" بفيلم "حليم"، مضيفًا أن الورم تفاقم بشكل كبير حتى وصل للغشاء البلوري بالكبد، ما أدى لوفاته في شهر مارس عام 2005.

قد يهمك ايضاً:

رغدة تكشف سبب تغيبها عن جنازة هيثم أحمد زكي

دقيقة حداد على روح هيثم أحمد زكي في ختام "بي يوند الدولي"