نجل هالة فؤاد يتلقى عزاء هيثم أحمد زكي في أول ظهور له

وصل رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد، إلى مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، لتلقي العزاء في وفاة شقيقه.

“رامي” الوريث الوحيد للفنان الراحل، وصل إلى العزاء برفقة الفنانة مي نور الشريف، والفنانة المعتزلة نورا، وكان في استقباله الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وكان والده عز الدين بركات، قد كشف أنه توصل لرقم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية من خلال الفنانة نورا وشقيقتها بوسي، للتأكد من خبر وفاة هيثم.



يذكر أن هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا يوم الخميس 7 نوفمبر، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، وتسببت وفاته في صدمة كبيرة في الأوساط الفنية والشارع المصري، وانهيار عدد كبير من النجوم خلال تشييع جثمانه.

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وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن إلى جوار والده الفنان أحمد زكي على طريق الواحات، وشارك عدد كبير من نجوم الفن في تشييع جثمانه.

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