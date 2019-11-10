حنان عز الدين تطرح موشح "اكتمل عقد المرسلين" بمناسبة المولد النبوي

طرحت الفنانة حنان عز الدين بالتعاون مع الملحن والمنتج خالد الألايلي، موشح ديني يحمل اسم "اكتمل عقد المرسلين" بمناسبة المولد النبوي الشريف. موشح "اكتمل عقد المرسلين" من كلمات إبراهيم محمد، ألحان وإنتاج خالد الألايلي، توزيع وهندسة صوت وجيتارات مايكل نادي الشهير بـ"مكاميكو"، عازفون الكمان زياد ياسر، تامر مصطفى، على شريف، تشيلو نور الشامي فيولا، على شريف، تنفيذ وتريات نور الشامي، عود خالد الألايلي، إيقاع محمد أبو المعاطي، كورال مصطفى خيري، خالد الألايلي، حنان عز الدين، ياسمين الألايلي.

يذكر أن حنان عز الدين هي أحد أعضاء فرقة الموسيقى العربية للتراث بدرا الأوبرا المصرية، وحصدت المركز الأول في مسابقة فنية على إحدى القنوات الفضائية وكانت لجنة التحكيم تتكون من الموسيقار حلمي بكر، الفنانة نادية مصطفى، الناقد الموسيقى أمجد مصطفى، وطرحت في عام 2016 دعاء ديني بعنوان "بشكي ليك".

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