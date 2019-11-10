





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الفنانة أصالة الجمهور بتعليقها على صور اللقاء الأول لابنتها شام مع والدها أيمن الذهبي بعد فترة قطيعة طويلة حدثت بينهما منذ الطلاق إثر خلاف كبير بين والديها. Advertisements

وكتبت أصالة في تعليقها الأول على صورة تخص طليقها أيمن الذهبي: "روح مامي". فيما بدت الابنة شام سعيدة الى جانب والدها الذي ظهرت عليه علامات التأثر والسعادة. بينما علق المتابعون على الشبه الواضح بين شام واختها من والدها.

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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تُعلِّق على صورة ابنتها مع أختها من والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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