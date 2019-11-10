جنيفر أنيستون تقدِّم النصح لـ"ماثيو ماكونهي" المنضم حديثاً لـ"إنستغرام"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن النجمة جنيفر أنيستون قد ألهمت زميلها ماثيو ماكونهي للانضمام لإنستغرام، وبدأت بتقديم النصح له بعدما عبّرت عن دهشتها حين سمعت ما تردد عن تأثره بانطلاقتها المميزة على "إنستغرام" بعدما حصدت منذ انضمامها بتاريخ 15 أكتوبرالماضي، 18.9 مليون متابع حتى اليوم لتحطم بذلك الرقم العالمي للمنصة وتدخل موسوعة غينيس كأول شخص يصل لمليون متابع في غضون خمس ساعات. علماً أنها جمعت بأول منشور لها، وهو صورة سيلفي مع نجوم مسلسل Friends الشهير، أكثر من 15 مليون إعجاب.

وفيما انضمّ نجم فيلم Dallas Buyers Club" حديثاً إلى عالم "إنستغرام"، بالتزامن مع عيد ميلاده الخمسين_ كما فعلت "أنيستون"، وحصد بدوره أكثر من 1.5 مليون متابعاً منذ مساء يوم الجمعة، 8 نوفمبر، انطلق بمقطعَ فيديو في أول منشور له وتلقى أكثر من مليوني مشاهدة.

وإذ خاطب "ماكونهي" الجمهور شارحاً سبب انضمامه لهذه المنصة الرقمية، توجهت إليه "أنيستون" بنصيحة عبر برنامج Extra الأميركي، قائلة: "حاول الاستمتاع بالأمر فقط… لا تبالغ في التفكير فيه".

