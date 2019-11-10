شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير مشاهد بمسلسل "شديد الخطورة" فى بولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور أبطال مسلسل "شديد الخطورة" تحت قيادة المخرج حسام على عدد من المشاهد في منطقة بولاق أبو العلا، أمس السبت، وجمعت بين بطلي العمل أحمد العوضي وريم مصطفى وأيضاً محمد الدقاق وعدد آخر من المشاركين في البطولة، حيث اختار مخرج العمل العديد من المناطق الحقيقة لتصوير فيها الأحداث ليكون أكثر واقعية.

"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصفة watch it الرقمية، وأحداثه قريبة من الفيلم الأميركي الشهير Mr and Mrs Smith، الذي قام ببطولته الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت عام 2005، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل يتناول عدة قضايا مهمة، أبرزها عالم الهاكرز، و"الشائعات " التى يروجها البعض على مواقع السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومى للبلدان العربية، وتأثير تلك الشائعات على الشعوب والأجيال الصغيرة، كذلك مدى تأثير تلك الشائعات على إحداث البلبلة وسط المؤسسات والشعب وضرب جميع الأفكار وبث الروح الهدامة فى البلاد.

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