شكرا لقرائتكم خبر عن نصير شمة يحيى حفل ختام الدورة الثانية لمهرجان قصر المنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الموسيقار الكبير نصير شمة ختام فعاليات الدورة الثانية لمهرجان قصر المنيل برئاسة الأمير عباس حلمى الذى رسمت مؤلفاته لوحة أمل وتفاؤل على وجه الجمهور، حيث عزف نصير باقة من أروع أعماله منها (بعيدا عن الحزن، القلعة، رحلة الأرواح، مولانا، غدا أجمل، مدن النرجس وإشراق).

وفى الجزء الثانى من حفل الختام التقى الجمهور بفرقة المولوية التركية التى قدمت عددا من الفقرات الصوفية مصحوبة بالرقص الصوفى ابتهاجا بالمولد النبوى الشريف.