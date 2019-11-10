شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ متابعيها بالمولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة يسرا، على تهنئة متابعيها بالمولد النبوى الشريف، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت يسرا قائلة:"كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد اشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة و السلام اعاده الله عليكم بالخير و اليمن و البركات اللهم صلى و سلم و بارك على محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما طيبا مباركا فيه".

وتقضى النجمة يسرا، عطلتها حاليًا فى أمريكا، وشاركت يسرا متابعيها بصور عبر حسابها على إنستجرام، أثناء استمتاعها بوقتها مع أصدقائها، وكتبت على الصور قائلة: "نيويورك".