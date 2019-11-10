شكرا لقرائتكم خبر عن تسعى للاحتشام بسبب زوجها.. أبرز 7 إطلالات محتشمة فى تاريخ كيم كارداشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت كيم كارداشيان جمهورها ومتابعيها مؤخراً حينما أعلنت عن نيتها أن تكون أكثر التزاماً في حياتها علي مستوي ملابسها، وذلك وفقاً لما ذكرته في برنامج the real التي كشفت فيه أن السبب وراء ذلك يعود إلي رغبة زوجها كانى ويست الذي أعرب لها عن ضيقة بسبب ظهورها بملابس مثيرة وعارية أغلب الأوقات.

كيم كارداشيان التي أكدت علي أن تغير زوجها جاء بسبب التزامه الديني مؤخراً مع تحضيره لألبوم ديني، أوضحت أيضاً نيتها للانصياع لرغبة زوجها خاصة مع اقترابها من سن الأربعين بالإضافة لكونها أم لأربعة أطفال تسعي لمراعاة مشاعره في المستقبل أيضاً.

وما ان أدلت كيم بتلك التصريحات حتي أثارت استغراب متابعيها ممن يعلموا أن نجمتهم لم تكتسب شهرتها إلا من خلال الإثارة التي تظهر مع الصور العارية التي تظهر بها كل حين، .. وبالتالي لم يتخيل أغلب محبيها الصورة التي ستظهر بها في المستقبل القريب مع الاحتشام، مما دفعنا لتسليط الضوء علي أبرز 7 إطلالات حشمة لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكية.

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