شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وائل جسار يحيى حفل مهرجان الموسيقى داخل دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى اليوم الأحد النجم اللبنانى وائل جسار حفل غنائى ضمن فعااليات مهرجان الموسيقى فى دورته الـ 28 والذى يقام داخل دار الاوبرا على المسرح الكبير ومن المقرر أن يشدو بأجمل أغانيه لجمهوره منها "غريبة الناس" وبتوحشينى" وغيرها .

يذكرأن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذي تختتم فعالياته بعد غد الثلاثاء، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصروالوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعرالكبير فاروق جويدة، الموسيقارالبحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقارعمرو إسماعيل، المايستروعادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتورهشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبيرعدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى .

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وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايستروأحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايستروهشام نبوى وغيرهم .