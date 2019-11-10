شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر و ميرنا نور الدين فى كواليس تصوير مسلسل "بخط الإيد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها بصور لها من كواليس تصوير مسلسل " بخط الإيد"، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت سوسن بدر على صورتين:" صباح الخير من كواليس بخط الايد"، وصورة أخرى لها مع الفنانة ميرنا نور الدين من التصوير، وحازت الصور على إعجاب عدد من متابعيها متغولين فى إطلالاتها و جمالها.

مسلسل " بخط الإيد " بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، وميرنا نور الدين، ويسرا اللوزى الذي تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "ازى الصحة" .

وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وتعتمد أحداث المسلسل على الساسبنس والتشويق ووجود لغز من الحلقة الأولى ويتم البحث عن حل هذا اللغز طوال الحلقات، وبذلك يبعتد أحمد رزق عن الكوميديا المعتاد على تقديمها في معظم أعماله الفنية.

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سوسن بدر و ميرنا نور الدين