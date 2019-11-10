شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هالى بيرى أكثر رشاقة بفضل ممارسة التمارين الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تداول صور نجمة الأوسكار هالي بيري ذات الـ 53 بعد انتهائها من التدريبات التي تقوم بها بانتظام تسأل الكثيرين عن شكل التمرينات و قوتها التي منحت هالي الـ " shape " الذي تحلم به كل الفتيات .

ونشرت المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " دايلي ميل " مقطع فيديو قصير طريقة تمرين هالي بيري التي قد تجدها للوهلة الأولي بسيطة إلا أنها أعطتها الجسد الذي دائما تحلم به.

فظهرت هايلي بيري و هي تقوم بتدريباتها باستخدام "فوطة" رفيعه تساعدها علي التدريب بشكل صحيح ، و كأن هالي قررت الافصاح عن هذا الفيديو لتعطي أملا لكل محبيها بأنهم قادرين علي الوصول للجسد المثالي.

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يذكر أن هالي بيري التي بدأت حياتها المهنية في 1989 قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Swordfish " و " Monster's Ball " و " Perfect Stranger " و " Dark Tide " و غيرهم .