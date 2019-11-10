شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هالى بيرى أكثر رشاقة بفضل ممارسة التمارين الرياضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تداول صور نجمة الأوسكار هالي بيري ذات الـ 53 بعد انتهائها من التدريبات التي تقوم بها بانتظام تسأل الكثيرين عن شكل التمرينات و قوتها التي منحت هالي الـ " shape " الذي تحلم به كل الفتيات .
ونشرت المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " دايلي ميل " مقطع فيديو قصير طريقة تمرين هالي بيري التي قد تجدها للوهلة الأولي بسيطة إلا أنها أعطتها الجسد الذي دائما تحلم به.
فظهرت هايلي بيري و هي تقوم بتدريباتها باستخدام "فوطة" رفيعه تساعدها علي التدريب بشكل صحيح ، و كأن هالي قررت الافصاح عن هذا الفيديو لتعطي أملا لكل محبيها بأنهم قادرين علي الوصول للجسد المثالي.
يذكر أن هالي بيري التي بدأت حياتها المهنية في 1989 قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Swordfish " و " Monster's Ball " و " Perfect Stranger " و " Dark Tide " و غيرهم .
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