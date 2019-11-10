شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام إضافية ضمن سلسلة Has Fallen لـ جيرارد بتلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Lionsgate عن وجود 3 أفلام أخرى لتكملة سلسلة أفلام Has Fallen، التي بدأت بـ فيلم Olympus Has Fallen، وطرح في عام 2013، ومن ثم تم طرح فيلم London Has Fallen، في عام 2016، ثم الجزء الثالث من السلسلة Angel Has Fallen الذى طرح في 23 أغسطس من العام الجارى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline "، أن الحزء الثالث من السلسلة حقق إيرادات وصلت إلى 133 مليون و 365 الف دولار منذ طرحه في أغسطس الماضى، وبذلك يصبح مجموع الثلاث أفلام من السلسلة أكثر من 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية.

وتدور أحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.

شارك فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم جيرارد بتلر، ومورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.