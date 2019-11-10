محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيت الإعلامية شافكي المنيري ذكرى وفاة زوجها الفنان ممدوح عبدالعليم، ونشرت صورة له، عبر حسابها الرسمي بموقع"تويتر". وكتبت المنيري:"10نوفمبر كل ذكرى حلوة كانت مع أجمل وأغلى الناس، عيد ميلادك يتجدد بحب الناس ودعوات من القلوب بكل الخير والمحبة عيدك ذكرى الاحترام والمحبة سلاما عليك يا أغلى الناس". الفنان الراحل ممدوح عبدالعيلم من مواليد 10 نوفمبر عام 1956. Advertisements وتصدر الإعلامية شافكى المنيري، كتاب بعنوان "أيام في بيت المحترم"، تتناول خلاله رحلة حياتها الزوجية مع الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم. وتحتفل شافكي المنيري، بإطلاق كتاب "أيام في بيت المحترم"، يوم الإثنين 11 نوفمبر الجاري، بأحد فنادق بالقاهرة. ويتطرق الكتاب إلى الجانب الإنساني، والحياة الزوجية للإعلامية شافكي المنيري مع زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.

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كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. شافكي المنيري تبعث رسالة لـ"ممدوح عبدالعليم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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