"الرجل الذي لا ينام".. رسائل النجوم للنقيب أشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة وياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الرد على رسائل الحب والشكر التي وجهها له نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "زكي"، في تصريحات خاصة لـ"مصراواي"، إن رسائل الشكر والامتنان التي أطلقها الفنانون، تعبر عن هويتهم ومصريتهم، لتقديرهم لأي نقطة عرق أو مجهود يُبذل من أجلهم.

وتابع: "والله أنا فعلًا معملتش غير واجبي ودوري، وأنا بشكرهم جدًا وشرف ليا خدمتهم".

وتسابق عدد من نجوم الفن على تقديم الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد موقفه الإنساني في وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

ونعرض لكم في هذا التقرير أبرز ما قاله النجوم:

عمرو يوسف

وجه الفنان عمرو يوسف رسالة شكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

ونشر عمرو صورة للنقيب أشرف زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "د.أشرف زكي، الرجل الذي لا ينام، الحقيقة مفيش كلام يتقال يوصف جدعنة ورجولة الراجل ده، مجهود ومحبة ودعم للصغير قبل الكبير".

وتابع يوسف": "الحقيقة سند وضهر وموجود لأي حد في أي وقت، مش بس وقفته مع هيثم أحمد زكي، بس وقفته مع أي حد يحتاجه، تليفونه مفتوح ٢٤ ساعة، شكراً يا حبيبنا يا محترم".

شيماء سيف

وكتبت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "شكرا دكتور أشرف وربنا يحفظك لينا ولأسرتك وكلنا فخورون بكَ".

حسن الرداد

فيما علق الفنان حسن الرداد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "الأستاذ المحترم د/ أشرف زكى، مش عارف أشكر حضرتك إزاي على جدعنتك ومواقفك الإنسانية الصادقة مع كل الفنانين على مدار سنين طويلة، أنا شاهد على كتير قوى منها وآخرهم أخونا المغفور له بأذن الله هيثم أحمد زكي، كنت واقف كأب وصديق وأخ بكل حب وصدق مش عشان منصبك كنقيب لكن عشان حضرتك راجل محترم وجدع وضهر حقيقي لنا كلنا".

وتابع الرداد: "حقيقي أنا فخور إني أنتمى لنقابة حضرتك نقيبها وفخور إني أعرف حضرتك وإنك أستاذي، ربنا يكرمك ويوفقك ويديك الصحة، شكرًا أستاذي العزيز".

محمد عز

ونشر الفنان محمد عز صورة للفنان أشرف زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "في الشدائد يُعرف الرجال، شكرا د. أشرف زكى؛ لأنك دايما في الشدائد بتكون أول الرجال، فخور إنى أنتمى لكيان حضرتك على رأسه، ربنا يديك الصحة ويبارك لك في حياتك".

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إنجي على

ونشرت المذيعة إنجي صورة تجمعها بالفنان أشرف زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الدكتور أشرف زكى الأخ والصديق وعشرة السنين حقيقي من الشخصيات المحترمة والجدعة اللي الواحد لازم يقولها مش عارفة أتكلم عن إيه ولا إيه من مواقف كتير مع كل الناس في حزنهم وفى فرحهم وفى مشاكلهم؟".

تابعت إنجي: "في أي وقت تليفونك مفتوح للناس كلها اللي أنا شايفاه دلوقتي من كمية الحب والاحترام والتقدير اللي الممثلين بيتكلموا فيه عنك وعن شهامتك وجدعنتك معاهم في مواقف كثيرة، وأخر موقف وقوفك مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الله يرحمه، يؤكد فعلا إن يابخت الممثلين فعلا بنقيب زي أشرف زكي، يا ريت يكون في نقيب زي حضرتك عندنا كإعلاميين رجل الموقف المخلص شكرا دكتور أشرف زكي".

محمد رمضان

ونشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بالنقيب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "هذه الصورة بعد عزاء صديقي النجم هيثم أحمد زكي (رحمة الله عليه) كان لا بد أن أشكر نقيبنا العزيز دكتور أشرف زكي علي وقوفه دائماً في الصفوف الأولى في أي شدة يمر بها أي من أبناء نقابتنا "نقابه المهن التمثيلية".

تابع رمضان: "شكراً أخي الكبير ونقيبي ودكتوري بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس أكاديمية الفنون".

دنيا سمير غانم

فيما نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة للفنان أشرف زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "د/ أشرف زكي أنا بشكر حضرتك جدًا، مش بس عشان موقفك مع أخونا هيثم أحمد زكي الله يرحمه لكن عشان مواقف إنسانية كتير جدًا كلنا شفناها من حضرتك على مدار سنين طويلة هي حقيقي طالعة من قلبك مش بس عشان منصبك كنقيب مبيفرقش بين فنان كبير أو صغير، أنا حبيت أكتب البوست ده عشان أشكرك على مجهودك وإخلاصك وأنا حقيقي فخورة بحضرتك ومتأكدة إن ده نفس إحساس كل زملائي شكرًا جدًا".

وكان لأشرف زكي دور لافت في وفاة الفنان بالراحل هيثم أحمد زكي، إذ أسرع في الانتهاء من إجراءات الحصول على تصريح الدفن، بعد تدخله واتصاله بالمحامي العام، لعدم وجود أقارب من الدرجة الأولى للفنان الراحل، فضلًا عن دوره في الجنازة والعزاء وكان في مقدمة الحضور.