"الرجل الذي لا ينام".. رسائل النجوم للنقيب أشرف زكي

الدكتور اشرف ذكى الاخ والصديق وعشرة السنين حقيقي من الشخصيات المحترمة والجدعه اللى الواحد لازم يقولها مش عارفه اتكلم عن ايه ولا ايه من مواقف كتير مع كل الناس فى حزنهم وفى فرحهم وفى مشاكلهم فى اى وقت تليفونك مفتوح للناس كلها اللي أنا شايفاه دلوقتي من كمية الحب والاحترام والتقدير اللي الممثلين بيتكلموا فيه عنك وعن شهامتك وجدعنتك معاهم فى مواقف كثيرة ، وأخر موقف وقوفك مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الله يرحمه ،يؤكد فعلا إن يابخت الممثلين فعلا بنقيب زى اشرف ذكى ، ياريت يكون في نقيب زي حضرتك عندنا كإعلاميين رجل الموقف المخلص .. شكرا دكتور اشرف ذكي @ashrafzakyoffical