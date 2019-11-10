جميلة عوض تنضم لفريق "بنات ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة جميلة عوض، تصوير فيلمها الجديد "بنات ثانوي"، في منطقة مصر الجديدة، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

تجسد جميلة خلال الفيلم شخصية فتاة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة حكومية، ويناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه الفترة من العمر.

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"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

"بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، ومي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، ومن إنتاج أحمد السبكي.