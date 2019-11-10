زوجة هادي الجيار تكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكدت زوجة الفنان هادي الجيار، أن حالته الصحية في تحسن مستمر، لكنه مازال في المستشفى.
وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مازلنا في المستشفى، سنحتاج التواجد لفترة حتى تستقر حالته وينتهي من العلاج والالتهاب اللي عنده يروح"، لافتة إلى أنه أصيب بفيروس تسبب في إصابته بالتهاب رئوي.
واختتمت "هو أفضل الحمد لله اليوم، وكل يوم بيتحسن عن اليوم اللي قبله".
كانت الفنانة نهال عنبر، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية قالت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنها قامت بزيارة الفنان الكبير أمس السبت بأحد مستشفيات 6 أكتوبر، للاطمئنان على صحته، وأن حالته غير مقلقة.
يُذكر أن هادي الجيار انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي.
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