محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عبرت الفنانة رجاء الجداوي عن حزنها الشديد، لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي رحل الخميس الماضي عن عمر ناهز 35 عاما، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء تقديم واجب العزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.
وقالت الفنانة رجاء، أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة روتانا وهي تنهار من البكاء: "هيثم شاف أنواع الحزن كلها، بس هو عند رب رحيم، ورحمان، وربنا هيكرمه، إن شاء الله يلتقي مع أهله اللي اتحرم منهم في الجنة بإذن الله".
جدير بالذكر أن هيثم رحل عن عالمنا بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو| رجاء الجداوي تبكي: "هيثم أحمد زكي شاف أنواع الحزن كلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.