ريهام أيمن وابنتها بنفس الفستان في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور رفقة ابنتها لي لي ، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ريهام في الصور بفستان "أوف شولدر" مشجر، كما ظهرت لي لي بنفس ألوان فستان والدتها، وعلقت :"الأم وابنتها من البداية، أفضل الأصدقاء"

وتزوجت ريهام الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013