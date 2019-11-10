ريهام أيمن وابنتها بنفس الفستان في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور رفقة ابنتها لي لي ، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت ريهام في الصور بفستان "أوف شولدر" مشجر، كما ظهرت لي لي بنفس ألوان فستان والدتها، وعلقت :"الأم وابنتها من البداية، أفضل الأصدقاء"
وتزوجت ريهام الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013
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