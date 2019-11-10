روجينا عن أشرف زكي:" كنت أنانية ومش فاهمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة روجينا رسالة لزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت روجينا على الصورة :" ماانا كنت صغيرة ومش فاهمة وبحبة وأنانية وعايزاة جنبى باستمرار، وكانت كل مشكلنا أول الجواز أنت بتفضل النقابة عليا، يعنى ممكن يلغى معاد مهم ليا عشان رايح مستشفى أو بيحل مشكلة فى تصوير، أو فية واجب عزا لغاية ماربنا حب يعلمنى أو يأدبنى أويربينى ماهو تربيته أعظم تربية ".

وتابعت روجينا:"فيحصلى حادثة موت وأقعد فى المستشفى أربعين يوم ماهونش عليا غير أهلي والناس وزميلي ووقفهم جنبى مكنش فيه حاجة اسمها وقت زيارة الناس على طول موجودة والله على جبر الخاطر والناس بتطبطب عليك وانت فى أشد الاحتياج لدا".

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واستكملت:" الناس دى ماكنش بتجيلي أنا، كانت بتيجى لأشرف لأنها كانت بترد اللى بيعمله معاهم لأن هو كل سعادته فى الدنيا وهو بيساعد حد، وهو واقف جنب حد وهو بيواسي حد، وهو بيحل مشكلة لحد".

وأضافت روجينا:" عمرة ما فرق بين كبير وصغير، ومن ساعة الدرس دا اتعلمت أنوا فيه حد فى الدنيا يبقى هو الأمان والسند هو دا اللي هكلمه أول مايحصلى حاجة دا، نقيبي أشرف ذكي واتعلمت كمان ،أن اللي بيعملوا أشرف جوزي هيترد ليا أنا وبناتك وهيبقى فى ميزان حسناتك، هعيش أنا وبناتك فخورين بيك ياحبيبى ربنا يحفظك لنا ويديك الصحة وطولة العمر".

و انهالت رسائل الشكر لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عقب رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي لمرافقته للجثمان والإسراع في إجراءات الحصول على تصريح الدفن، بعد تدخله واتصاله بالمحامي العام، لعدم وجود أقارب من الدرجة الأولى للفنان الراحل.حتى إقامة العزاء، وأقيم عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مساء أمس، وكان زكي في مقدمة الحضور واستقبل المعزيين.