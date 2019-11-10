بعد 43 عامًا من "عودة الابن الضال".. هل تعود ماجدة الرومي للتمثيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

منذ أن وقفت أمام كاميرات المخرج يوسف شاهين عام 1976؛ لتخوض تجربتها الأولى والوحيدة كممثلة، في فيلم "عودة الابن الضال"، لم تنجح العروض التي تلقتها الفنانة ماجدة الرومي من "جو" أو من الفنان أحمد زكي، في إقناعها بخوض التجربة مجددًا.

الكاتب مدحت العدل كشف لـ"الخليج 365" عن مفاجأة بهذا الصدد، وقال: "خلال المشاورات التي جرت بيننا استعدادًا لتقديمها أغنية (الأرض ستبقى عربية)، تطرقنا لموقفها من التمثيل، واتفقنا على تقديم عمل درامي يرى النور قريبًا بإذن الله".

وعن تردد ماجدة بالعودة، قال: "هي متحمسة جدًا وترغب في تقديم عمل درامي، وبيننا من الثقة الكبيرة ما يشجعها".

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وأضاف: "العمل من إنتاج العدل جروب، ونعد لتوفير كل ما يحتاجه لتقديم مسلسل بحجم ما تعنيه لنا جميعًا الفنانة ماجدة الرومي كأيقونة عربية نعتز بها".

واختتم: "الفترة المقبلة تشهد مشاورات وجلسات معها للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعمل".

الفنانة ماجدة الرومي من المقرر أن تحيي الأربعاء المقبل الحفل المقام بأوبرا دبي في ختام "تحدي القراءة العربي"، وتقدم به للمرة الأولى أغنية "الأرض ستبقى عربية"، بحضور مؤلفها د.مدحت العدل وملحنها وموزعها الموسيقي اللبناني ميشال فاضل.

وكانت ماجدة قد اعتذرت من قبل للمخرج يوسف شاهين عن المشاركة بأكثر من فيلم، منها: "المصير"، ورشحها الفنان أحمد زكي لمشاركته بطولة أكثر من مشروع فني، ومنها فيلم "رسايل بحر" للمخرج داود عبدالسيد، وآخر بعنوان: "قصة حب" من تأليف الكاتب عماد الدين أديب.