تراند اليوم : بعد شهور من وفاة والده.. الموت يفجع فنانا شهيرا...

بعد رحيل الفنان المصري فاروق الفيشاوي، يوليو الماضي عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع طويل مع المرض ، أفجع الموت نجل الفيشاوي من جديد.

حيث كشفت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي عن وفاة الشقيق الأكبر للفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” صباح اليوم الأحد .

حيث نشرت ندى الكامل منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تعلن فيه عن وفاة عم زوجها .

فكتبت : ” عم زوجي الكبير في ذمة الله .. الفاتحة علي روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم ذكي ” .

